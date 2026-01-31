Incendios en Ñuble y Biobío: ¿Cómo postular a la regularización de terrenos?

El subsecretario de Bienes Nacionales y autoridad enlace del Gobierno para la Región del Ñuble, Sebastián Vergara, detalló en Cooperativa cómo se llevará a cabo el proceso de regulación de terrenos tras los incendios que azotaron a dicha zona y al Biobío.

"Las emergencias tienen fases. En la fase primaria, que es la emergencia misma -cuando a alguien se le quema totalmente su casa-, lo primero que hacemos a través de la instalación de la Ficha 1 (o ficha FIBE) es evaluar a la persona afectada y la magnitud de la afectación: el campo, la casa, los enseres, el gallinero, etcétera", explicó.

"La vivienda de emergencia nace de esa ficha. Pero ¿dónde cambia la cosa? Con la Ficha 2, que va enfocada a la reconstrucción de la vivienda definitiva. Y una de las condiciones básicas para acceder a la vivienda definitiva es que usted demuestre que es el propietario", agregó Vergara.

En este contexto, para aquellos que no tienen un título de dominio, "lo que hace el Ministerio de Bienes Nacionales es generar un programa que se llama 'Regularización en Emergencia', que permite acceder de manera gratuita y en un plazo breve a los estudios de título que desembocan en un título legal y reconocido por el Estado", señaló la autoridad enlace del Ñuble.

Requisitos y plazos

"Esto lo hacemos a aquellas personas que tienen la ficha FIBE actualizada, es decir, que fueron afectadas por los incendios y personas que vivían pero no tenían un título de dominio", añadió.

El mencionado estudio de título, "en lo general, dura un año y medio, pero nosotros lo reducimos a ocho meses y lo hacemos de manera gratuita. Ahora, ¿cómo lo va a hacer la persona que nos está escuchando? Lo primero es tener la ficha FIBE y recurrir a la unidad de Vivienda de la municipalidad (respectiva), porque el plazo son seis meses a partir del 2 de febrero", enfatizó Vergara.

"Nosotros estamos directamente (cerca del lugar) a través de convenios con los municipios, a fin de abrir una oficina en cada uno para evitar que las personas se desplacen a la capital regional, que en este caso es Chillán", indicó la autoridad enlace.

En tanto, los requisitos para participar en el proceso son "haber vivido a lo menos cinco años (en el lugar); haberlo hecho de manera pacífica -es decir, no puede ser una toma ni una usurpación-; que su vecino lo reconozca; tener acciones positivas en el terreno, como tener un cerco, una huerta o haber construido una casa; y no tener conflicto (demanda) por el propio terreno".

¿Cuándo no aplica la regularización?

Vergara mencionó que el proceso no aplica para quienes se alojaban en un terreno "que no tiene un dueño aparente".

Asimismo, tampoco pueden regularizar aquellos que vivían en la zona afectada bajo arriendo, "salvo que esa persona que ha vivido mucho de esa forma el dueño decida venderle. En ese caso, el Minvu compra el terreno para esa persona y construye la casa. O, dicho de otra manera, el proceso de regularización es anexo a los procesos normales de vivienda", explicó.