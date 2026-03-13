Martín Vidaurre buscará el título del Campeonato Nacional de MTB en San Pedro de la Paz

Entre el 13 y el 15 de marzo, la ciudad de San Pedro de la Paz, en la Región del Biobío, será el epicentro del mountain bike chileno con la realización del Campeonato Nacional de MTB UCI XCC/XCO 2026. La competencia reunirá a deportistas de todo el país en el circuito ubicado en Laguna Grande, donde participarán todas las categorías, desde Infantil hasta Master.

Uno de los grandes protagonistas del evento será Martín Vidaurre, principal figura del MTB nacional, quien llega al campeonato con la clara misión de quedarse con el primer lugar.

"La expectativa es ganar. No hay otra meta más que esa. Debo asegurar lo más posible porque al ser el Nacional me da la opción de correr afuera con la tricota", comentó el atleta.

Vidaurre llega a esta cita en un gran momento deportivo. En febrero fue parte de la pauta deportiva nacional tras conseguir el triunfo absoluto en la segunda edición del Valdivia Bike Fest, evento en el que además cumple un rol como organizador, impulsando el desarrollo del mountain bike en el país.

Con ese antecedente y su consolidado nivel internacional, el rider buscará imponer su ritmo en el exigente circuito de Laguna Grande, donde el público podrá presenciar uno de los eventos más importantes del calendario nacional de ciclismo de montaña.