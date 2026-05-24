Martín Vidaurre remató en el cuarto lugar del Mundial de Nove Mesto na Morave

Este domingo, el ciclista nacional Martín Vidaurre consiguió el cuarto lugar en la Copa del Mundo de Nove Mesto na Morave, República Checa, válidA por la segunda fecha del calendario en el circuito mundial UCI de cross country XCO.

Tras una ardua carrera, el chileno cruzó la línea de meta después de un tiempo de una hora, 19 minutos y once segundos, 15 atrás del tercer clasificado, el italiano Filippo Colombo.

El ganador de este evento fue el británico Tom Piddock tras una hora, 18 minutos y 52 segundos, seguido por el francés Luca Martin (01:19:10s) y Colombo (01:19:56s).

Por otro lado Catalina Vidaurre firmó un tiempo de una hora, 29 minutos y cinco segundos y finalizó en el puesto 33° en la carrera femenina.

La ganadora fue la austriaca Laura Stigger con un crono de una hora, 21 minutos y 32 segundos, seguida por la sueca Jenny Rissveds y la suiza Sina Frei en un increíble empate por la segunda plaza que detuvo el reloj en una hora, 22 minutos y 19 segundos para ambas.