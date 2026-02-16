Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Despejado
Santiago31.3°
Humedad20%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Deportes | Ciclismo | Mountainbike

Vecinos protestaron contra el Valparaíso Cerro Abajo con una barricada

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El reclamo intentó paralizar el evento colocando objetos en medio del trazado.

Vecinos protestaron contra el Valparaíso Cerro Abajo con una barricada
 Captura (G5 Noticias)
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Las calles porteñas recibieron durante el día domingo la edición 2026 del Valparaíso Cerro Abajo, clásica competencia de descenso urbano que incluyó una protesta de los vecinos en contra el evento.

Un grupo de habitantes de la calle Atahualpa y la Plaza El Descanso, ambas parte del trazado del recorrido, acusaron incumplimientos en las medidas de mitigación y reparaciones comprometidas por el evento de downhill.

El alegato colectivo señaló fallas de la organización con el sector desde hace tres años, de acuerdo a lo indicado por el medio regional G5 Noticias.

La molestia llevó a colocar una escalera metálica y un cajón en medio de la calle cerca del mediodía, tratando de paralizar la competencia que inició con las clasificatorias durante la mañana.

Carabineros tuvo que intervenir ante el desacuerdo entre los vecinos y los representantes de la organización, despejando la calzada para permitir el paso de los competidores. Así, las finales se desarrollaron normalmente en horas de la tarde.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada