Vecinos protestaron contra el Valparaíso Cerro Abajo con una barricada

Las calles porteñas recibieron durante el día domingo la edición 2026 del Valparaíso Cerro Abajo, clásica competencia de descenso urbano que incluyó una protesta de los vecinos en contra el evento.

Un grupo de habitantes de la calle Atahualpa y la Plaza El Descanso, ambas parte del trazado del recorrido, acusaron incumplimientos en las medidas de mitigación y reparaciones comprometidas por el evento de downhill.

El alegato colectivo señaló fallas de la organización con el sector desde hace tres años, de acuerdo a lo indicado por el medio regional G5 Noticias.

La molestia llevó a colocar una escalera metálica y un cajón en medio de la calle cerca del mediodía, tratando de paralizar la competencia que inició con las clasificatorias durante la mañana.

Carabineros tuvo que intervenir ante el desacuerdo entre los vecinos y los representantes de la organización, despejando la calzada para permitir el paso de los competidores. Así, las finales se desarrollaron normalmente en horas de la tarde.