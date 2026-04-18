Recorridos y cortes de tránsito por el "Desafío Gran Santiago", que reunirá a 12 mil personas

Más de 12 mil personas se espera que participen este domingo en el Desafío Gran Santiago y una cicletada familiar, actividad gratuita organizada por el Gobierno de Santiago y Banco Santander que se desarrollará en seis comunas de la Región Metropolitana.

El evento contempla dos circuitos: uno de 85 kilómetros para ciclistas de alto rendimiento, que comenzará a las 09:00 horas frente al Palacio de La Moneda y finalizará en el camino a Farellones; y un recorrido familiar de 10 kilómetros, que partirá 15 minutos después desde el mismo punto, atravesando comunas como Santiago y Providencia.

El gobernador Claudio Orrego destacó que la iniciativa busca fomentar el uso de la ciudad y la actividad física: "Recuperar la ciudad para las personas no solamente significa construir buena infraestructura, calles, ciclovías, parques, significa darle vida a la ciudad. ¿Y qué mejor que darle vida a la ciudad con deporte?", señaló.

En la misma línea, el medallista de los Juegos Panamericanos 2023, Martín Vidaurre, valoró la realización del evento y llamó a proyectarlo en el tiempo.

"Creo que tenemos que sacarle harto provecho y que siga en el tiempo esta carrera, que puede seguir creciendo", afirmó.

La actividad está dirigida a personas desde los 8 años, y aunque las inscripciones ya se encuentran cerradas, desde la organización adelantaron su intención de repetir la instancia en el futuro.

"Tener Santiago con las calles cerradas para la comunidad es básicamente un sueño para nosotros", dijo el gerente general de Santander Chile, Andrés Trautmann.

Debido al evento, se implementarán cortes de tránsito en distintos puntos de la capital, incluyendo la Alameda en ambos sentidos entre calle Dieciocho y Vicuña Mackenna, además de avenidas Santa María, Andrés Bello y el camino a Farellones, entre otros sectores.

Para revisar el desglose completo y el mapa de estas interrupciones están disponibles en el sitio web: desafiogransantiago.cl