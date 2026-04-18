Santiago Wanderers trepó en la tabla del Ascenso con intenso triunfo ante Magallanes

Santiago Wanderers se hizo fuerte como visitante y venció en un intenso partido por 2-3 a Magallanes para trepar en la tabla de la Liga de Ascenso.

El elenco caturro abrió la cuenta a los 24 minutos gracias a la aparición del uruguayo Marcos Camarda, quien en pleno segundo tiempo (51') aumentó para el cuadro de Valparaíso.

La Academia reaccionó sobre el final y alcanzó a llegar al empate gracias a las anotaciones de Matías Vásquez (84') y Milton Alegre (85').

Pero cuando se jugaban los descuentos, Joaquín Silva apareció para darle la victoria al cuadro verde, que con este resultado llegó a los 15 puntos para situarse momentáneamente en la tercera posición, a solo uno de Recoleta.

Magallanes, en tanto, se estancó en 12 unidades y se ubicó en la quinta posición.