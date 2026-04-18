Santiago Wanderers trepó en la tabla del Ascenso con intenso triunfo ante Magallanes
El elenco caturro se puso provisoriamente tercero.
El elenco caturro se puso provisoriamente tercero.
Santiago Wanderers se hizo fuerte como visitante y venció en un intenso partido por 2-3 a Magallanes para trepar en la tabla de la Liga de Ascenso.
El elenco caturro abrió la cuenta a los 24 minutos gracias a la aparición del uruguayo Marcos Camarda, quien en pleno segundo tiempo (51') aumentó para el cuadro de Valparaíso.
La Academia reaccionó sobre el final y alcanzó a llegar al empate gracias a las anotaciones de Matías Vásquez (84') y Milton Alegre (85').
Pero cuando se jugaban los descuentos, Joaquín Silva apareció para darle la victoria al cuadro verde, que con este resultado llegó a los 15 puntos para situarse momentáneamente en la tercera posición, a solo uno de Recoleta.
Magallanes, en tanto, se estancó en 12 unidades y se ubicó en la quinta posición.