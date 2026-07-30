Influencer Andi Mc Rostie vivió el Tour de Francia desde adentro: "Es como la Fórmula 1"

La influencer y amante de los deportes Andi Mc Rostie tuvo la oportunidad de vivir el Tour de Francia desde el interior de la competencia, experiencia que le permitió conocer una dimensión del ciclismo que habitualmente permanece fuera de las transmisiones televisivas.

La creadora de contenido, quien practica MTB y ha participado en la cobertura de pruebas urbanas de descenso, recibió una invitación de Red Bull para acompañar al equipo Red Bull BORA Team durante una parte de la tradicional carrera francesa.

"Fue una oportunidad realmente increíble, porque pude conocer una parte de este deporte que normalmente solo vemos por televisión", contó Mc Rostie, quien resumió la experiencia con una frase que escuchó durante el viaje: "El Tour de France es como la Fórmula 1, pero de humanos".

Uno de los aspectos que más llamó su atención fue el uso permanente de información y tecnología. Los equipos analizan el perfil de cada etapa, las velocidades esperadas y la función de cada corredor para decidir cuándo priorizar la aerodinámica o reducir el peso de las bicicletas.

La velocidad del pelotón también adquirió otra dimensión al observarla desde pocos metros. Durante su paso por Montmartre, los ciclistas alcanzaron cerca de 50 kilómetros por hora, acompañados por espectadores que esperaron durante varias horas para presenciar el paso de la carrera.

Mc Rostie destacó especialmente la labor de los gregarios, corredores encargados de proteger al líder del equipo, buscar agua, marcar el ritmo y resguardarlo del viento durante las tres semanas de competencia.

"Aunque no levanten el trofeo, gran parte del triunfo también es gracias a ellos", sostuvo la influencer, quien calificó esta función como una de las más sacrificadas y nobles del deporte.

La creadora también valoró el compromiso del personal que trabaja detrás de los ciclistas. "Cada persona, desde los mecánicos y nutricionistas hasta los ingenieros, entrenadores y el resto del staff, está completamente comprometida y genuinamente orgullosa de ser parte del equipo", afirmó.

Durante su recorrido, Mc Rostie también comprobó el interés que existe por Chile entre los seguidores del ciclismo. "Escuché varias veces la frase: 'Tengo muchísimas ganas de conocer Chile'. Me dio mucha alegría ver el interés y el cariño que le tienen al país", cerró.