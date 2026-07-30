Preocupación en Colo Colo: Vozinha no subió al avión a Chile y aplazó su llegada
El arquero caboverdiano no abordó el avión debido a trámites pendientes y Colo Colo debe informar oficialmente su nuevo itinerario.
El arquero caboverdiano no abordó el avión debido a trámites pendientes y Colo Colo debe informar oficialmente su nuevo itinerario.
Vozinha no abordó el vuelo que tenía reservado desde Madrid con destino a Santiago debido a trámites pendientes, por lo que no llegará este jueves 30 de julio a Chile para avanzar en su incorporación a Colo Colo.
El guardameta caboverdiano tenía previsto completar durante esta jornada el viaje hacia el país, luego de que su arribo fuera programado inicialmente para este jueves.
El arquero no abordó el avión desde Madrid debido a temas relacionados con los trámites necesarios para concretar su viaje. La modificación del itinerario descartó su llegada a Santiago durante esta jornada.
El club todavía no informa una nueva fecha para el arribo del portero. Su incorporación continuará pendiente hasta que resuelva los trámites y pueda abordar un nuevo vuelo desde Madrid hacia Santiago.
El presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, confirmó el acuerdo para incorporar al seleccionado de Cabo Verde, quien posteriormente deberá cumplir los procedimientos correspondientes antes de ser presentado.
Vozinha deberá llegar al país, someterse a los exámenes médicos y completar los últimos pasos antes de firmar su contrato con el conjunto "albo".
Colo Colo ya había difundido el acuerdo alcanzado con el arquero, aunque su llegada sufrió este retraso por los trámites pendientes.