TVN transmitirá en vivo el Red Bull Valparaíso Cerro Abajo

Este domingo 15 de febrero, los cerros de Valparaíso se llenarán de adrenalina y emoción con la 22ª versión de esta icónica competencia. Riders de élite desafiarán escaleras, pasajes estrechos, curvas cerradas y los ya tradicionales saltos del circuito porteño, en un trazado que pondrá a prueba su máxima destreza y control.

La carrera será transmitida en vivo por la señal abierta de TVN, permitiendo que el público siga desde sus hogares cada tramo del recorrido sin perder ningún detalle de esta vertiginosa travesía. La transmisión se realizará el domingo 15 de febrero, entre las 15.00 y las 17.00 horas, con la conducción de Gonzalo Fouillioux y los comentarios técnicos del rider Pedro Barroso, mientras que la periodista Ignacia Mir estará realizando entrevistas y recogerá las primeras impresiones de los competidores.

Además, desde las 13.00 horas, Gonzalo Fouillioux será parte de la transmisión conjunta entre Red Bull, DLT sports y el canal de Youtube de TVN, que se hará de la previa de este importante evento.

Los participantes deberán recorrer 1,64 kilómetros con 230 metros de descenso vertical desde las alturas del Cerro Cárcel hasta el plan de la ciudad, en el menor tiempo posible.

Un trazado que exige precisión milimétrica, velocidad y sangre fría para sortear cada obstáculo. La meta ubicada en la Plaza Aníbal Pinto, estará repleta de espectadores que aguardarán expectantes para conocer quién logrará completar el circuito con mayor rapidez y sin errores.

El desafío estará liderado por grandes figuras internacionales y una potente armada chilena. El tetracampeón checo Tomas Slavík asoma nuevamente como el máximo favorito, buscando sumar una nueva victoria en Valparaíso tras su triunfo en 2025. El europeo ya ha levantado el trofeo en 2017, 2018, 2023 y 2025, consolidándose como uno de los riders más dominantes en la historia del certamen.

En representación nacional, destaca Felipe Agurto, subcampeón en las ediciones 2024 y 2025, y uno de los grandes favoritos del público local. También dirán presente los chilenos Pedro Burns y Pedro Ferreira, bicampeón de la competencia, quienes buscarán dejar el título en casa.

TVN fue el primer canal abierto en transmitir el Red Bull Valparaíso Cerro Abajo en 2022, y desde ahí, se ha transmitido de forma ininterrumpida. Este año será el quinto año consecutivo con un circuito que combina técnica, velocidad y espectáculo. Así el Red Bull Valparaíso Cerro Abajo 2026 promete una vez más convertir a la ciudad puerto en un espectáculo deportivo a nivel nacional. Adrenalina pura que se vive a través de TVN.