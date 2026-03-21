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Tópicos: Deportes | Ciclismo | Vuelta Ciclista Femenina

[VIDEO] Ciclista italiana sufrió impactante caída en la carrera Milán-San Remo

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El accidente ocurrió a menos de 20 kilómetros de la meta final.

[VIDEO] Ciclista italiana sufrió impactante caída en la carrera Milán-San Remo
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La ciclista italiana Debora Silvestri sufrió este sábado una caída de varios metros de altura durante la carrera Milán- San Remo.

En pleno descenso, a menos de 20 kilómetros para el final, en una curva se produjo una caída que involucró a varias ciclistas, lo que desencadenó en un accidente aún mayor unos segundos después.

Silvestri llegó en velocidad y, al estar en un ángulo ciego del resto de afectadas, no pudo esquivar la caída, y cayó varios metros al vacío por sobre de la baranda de protección, donde se encontraba una cuesta.

Después de varios minutos de incertidumbre y tras verse en la retransmisión cómo Silvestri quedó tendida e inmóvil en el suelo, el equipo confirmó que la ciclista estaba consciente.

"Después de ser atendida por los servicios médicos de carrera y de urgencias, Debora Silvestri se encuentra estable en estos momentos. Permanecerá hospitalizada las próximas horas bajo supervisión médica y se le realizarán más pruebas para conocer el alcance de las lesiones", informó el equipo de la italiana.

 

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