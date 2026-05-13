Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Cubierto y niebla
Santiago7.3°
Humedad97%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: País | Policial

Hinchas de Colo Colo fueron baleados mientras pintaban mural en La Pintana

Publicado:
| Periodista Radio: Felipe Cofré
| Periodista Digital: Redacción Cooperativa

El tiroteo provocó lesiones de carácter grave a dos jóvenes, en una pierna y en la espalda, respectivamente.

Se presume que los atacantes pertenecen a una barra rival, pues gritaron consignas contra el club "albo".

Hinchas de Colo Colo fueron baleados mientras pintaban mural en La Pintana
 ATON (archivo)

La Brigada de Homicidios de la PDI quedó a cargo de las diligencias del caso.

contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

La Brigada de Homicidios de la PDI indaga un ataque a disparos perpetrado contra un grupo de hinchas de Colo Colo, mientras éstos pintaban un mural en la comuna de La Pintana.

El hecho ocurrió en la intersección de Juanita con Gabriela, en el exterior de una empresa de mueblería, hasta donde llegó un vehículo cuyos ocupantes dispararon alrededor de cinco veces.

La agresión provocó lesiones de carácter grave a dos personas, cada una de 30 años: uno fue baleado en la pierna y otro en la espalda, aunque ambos se encuentran fuera de riesgo vital.

En primera instancia, las víctimas fueron trasladadas a un SAR cercano, pero luego los derivaron hasta el Hospital Padre Hurtado, donde fueron estabilizados y se encuentran conscientes.

Fue en ese recinto asistencial que hablaron con personal policial, y revelaron que los tiradores gritaron consignas en contra de Colo Colo, por lo que se presume que pertenecen a una barra rival.

"Hubo alusiones al equipo contrario y contra Colo Colo, pero fueron alusiones al pasar", ratificó la fiscal Patricia Suazo, del Equipo contra Crimen Organizado y Homicidios (ECOH).

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada