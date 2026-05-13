Hinchas de Colo Colo fueron baleados mientras pintaban mural en La Pintana

La Brigada de Homicidios de la PDI indaga un ataque a disparos perpetrado contra un grupo de hinchas de Colo Colo, mientras éstos pintaban un mural en la comuna de La Pintana.

El hecho ocurrió en la intersección de Juanita con Gabriela, en el exterior de una empresa de mueblería, hasta donde llegó un vehículo cuyos ocupantes dispararon alrededor de cinco veces.

La agresión provocó lesiones de carácter grave a dos personas, cada una de 30 años: uno fue baleado en la pierna y otro en la espalda, aunque ambos se encuentran fuera de riesgo vital.

En primera instancia, las víctimas fueron trasladadas a un SAR cercano, pero luego los derivaron hasta el Hospital Padre Hurtado, donde fueron estabilizados y se encuentran conscientes.

Fue en ese recinto asistencial que hablaron con personal policial, y revelaron que los tiradores gritaron consignas en contra de Colo Colo, por lo que se presume que pertenecen a una barra rival.

"Hubo alusiones al equipo contrario y contra Colo Colo, pero fueron alusiones al pasar", ratificó la fiscal Patricia Suazo, del Equipo contra Crimen Organizado y Homicidios (ECOH).