Falleció Hans Marwitz, icónico relator de Radio Cooperativa

Durante la madrugada de este miércoles se confirmó el sensible fallecimiento de Hans Marwitz, relator deportivo de dilatada trayectoria en la radiofonía y la televisión chilena, y quien fuera una de las voces destacadas de Radio Cooperativa.

El recordado narrador, de 85 años, arrastraba complicaciones de salud que se habían agravado en el último tiempo.

Apodado cariñosamente como el "Gringo", Marwitz dejó una huella significativa en nuestra emisora, donde formó parte de las transmisiones deportivas de Ovación en Cooperativa y Al Aire Libre en Cooperativa, relatando con su característico tono pausado y seguro el devenir del fútbol local e internacional.

Su carrera en las comunicaciones comenzó tempranamente a los 19 años en Radio Corporación, cuando debió reemplazar de emergencia a Raúl Prado Cavada. A lo largo de los años, su trabajo radial también incluyó pasos por el programa "Más Deporte" de Radio Nacional de Chile y por Radio Bío Bío.

En televisión, Marwitz es recordado por su extensa etapa en Canal 13, donde relató Copas del Mundo y Copas América, compartiendo transmisiones con figuras históricas de la estación como Julio Martínez, Alberto "Tito" Fouillioux y Néstor Isella, usando como sello distintivo la recordada chaqueta blanca.