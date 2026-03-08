Síguenos:
Rubén Dundo sobre el presente del fútbol chileno: "No competimos, no trabajamos bien"

Publicado: | Fuente: Cooperativa FM
En las Tarde Deportivas repasamos en la sección “Viejos Cracks” la trayectoria del exdelantero nacido en argentina y nacionalizado chileno Rubén Dundo, quien destacó en Cobresal. Dundo criticó la competitividad del fútbol chileno y la irregularidad de los clubes nacionales. "Nosotros no competimos, no trabajamos bien. ¿Hace cuánto tiempo que no competimos en copas internacionales?".

