Rubén Dundo sobre el presente del fútbol chileno: "No competimos, no trabajamos bien"
Publicado: | Fuente: Cooperativa FM
En las Tarde Deportivas repasamos en la sección “Viejos Cracks” la trayectoria del exdelantero nacido en argentina y nacionalizado chileno Rubén Dundo, quien destacó en Cobresal. Dundo criticó la competitividad del fútbol chileno y la irregularidad de los clubes nacionales. "Nosotros no competimos, no trabajamos bien. ¿Hace cuánto tiempo que no competimos en copas internacionales?".