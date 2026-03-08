Catalina Fillol, directora del Chile Open, repasó lo que fue el evento realizado este 2026 y valoró la oportunidad de crecer respecto a las ediciones anteriores gracias a la masiva respuesta del público en San Carlos de Apoquindo. En conversación con Radio Cooperativa, la ejecutiva destacó las mejoras en infraestructura y no cerró la puerta a a un cambio de superficie para los próximos años.

