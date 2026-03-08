Luego del quiebre ocurrido esta semana, el Presidente Gabriel Boric y el mandatario electo José Antonio Kast se reunieron este domingo en el Palacio de La Moneda a tres días del cambio de mando, a fin de reanudar la preparación del proceso de modo "ejemplar".
Tras la cita, ambos dieron puntos de prensa por separado, y en el suyo, Kast afirmó que los dos conversaron "varios temas que él (Boric) considera relevantes y que estimaba necesario informarme, antes de que procedamos a lo que va a ser el cambio de mando".
"Me entregó los antecedentes, cosa que agradezco para un análisis posterior y para la toma de decisiones cuando ya corresponda, una vez habiendo jurado como Presidente de la República", expresó.
"También concordamos que haríamos todo lo necesario para que este sea un acto republicano de cambio de mando que devele y revele la importancia que le entregamos a la institución de la República", agregó el republicano.
"Esperamos que (este proceso) ocurra con toda normalidad, que sea un acto simbólico con todas las características que se merece nuestra nación para un cambio de mando, y que este sea ejemplar", cerró Kast.