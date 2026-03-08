Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Despejado
Santiago28.0°
Humedad33%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Kast tras reunión con Boric: Convenimos hacer todo lo necesario para un traspaso republicano

Publicado: | Fuente: ATON
Llévatelo:
Audios Destacados
Audios Recientes
Audios + Escuchados
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp

Luego del quiebre ocurrido esta semana, el Presidente Gabriel Boric y el mandatario electo José Antonio Kast se reunieron este domingo en el Palacio de La Moneda a tres días del cambio de mando, a fin de reanudar la preparación del proceso de modo "ejemplar".

Tras la cita, ambos dieron puntos de prensa por separado, y en el suyo, Kast afirmó que los dos conversaron "varios temas que él (Boric) considera relevantes y que estimaba necesario informarme, antes de que procedamos a lo que va a ser el cambio de mando".

"Me entregó los antecedentes, cosa que agradezco para un análisis posterior y para la toma de decisiones cuando ya corresponda, una vez habiendo jurado como Presidente de la República", expresó.

"También concordamos que haríamos todo lo necesario para que este sea un acto republicano de cambio de mando que devele y revele la importancia que le entregamos a la institución de la República", agregó el republicano.

"Esperamos que (este proceso) ocurra con toda normalidad, que sea un acto simbólico con todas las características que se merece nuestra nación para un cambio de mando, y que este sea ejemplar", cerró Kast.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

Relacionados