"Esa nos destrozó": El crudo recuerdo de Agüero y Lavezzi por las finales perdidas ante Chile

Sergio Agüero y Ezequiel Lavezzi, exfiguras de la selección argentina, recordaron el dolor que significó para su generación perder de manera consecutiva las finales de la Copa América 2015 y la Copa América Centenario 2016 ante la selección chilena.

En una reciente conversación con motivo del estreno de la Albiceleste en el Mundial de Estados Unidos, el "Kun" reconoció el fuerte impacto psicológico que tuvo la derrota sufrida en Estados Unidos en 2016, tras haber caído previamente en el Mundial de Brasil 2014 y en Santiago en 2015.

"Para mí la final más dura fue contra Chile en Estados Unidos, porque ya veníamos de perder dos finales y esa fue muy complicada. Esa nos destrozó", admitió el exdelantero de Manchester City y Barcelona.

Por su parte, Lavezzi aportó detalles sobre la interna del plantel tras el subcampeonato en Nueva Jersey: "Me acuerdo que aterrizó el avión en Argentina y llorábamos todos".

"Teníamos equipo para ganarlo", complementó Agüero, ante lo cual el "Pocho" reflexionó sobre la frustración de quedarse a las puertas de la gloria en tres torneos seguidos. "Competías hasta el último día. Jugamos tres competiciones, las competiste hasta el último día y ninguna la pudiste ganar. Y en ninguna perdimos el partido en los 90 minutos, pero en definitiva no saliste campeón. Pasó. Perdiste".

"En el fútbol hay que aceptar las cosas que pasan y a nosotros nos tocó perder. No tener la suerte esa de ganar o no tener la posibilidad de revertir la situación de lograr un objetivo que queríamos", añadió el exfutbolista del PSG.

Finalmente, Agüero detalló las altas expectativas que tenía el grupo antes de la definición por penales en Nueva Jersey. "Estábamos muy bien y creíamos que nosotros llegando ese día a la final decíamos 'es esta', y nada. Teníamos mucha confianza y nos mató. Los penales nos liquidaron".

Pese al golpe, el exatacante valoró el proceso posterior que decantó en los éxitos recientes de la "Albiceleste". "Después vino el Mundial 2018 y luego el 2021 que se terminó ganando, y creo que ahí hubo un nuevo comienzo de Argentina", concluyó.