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Tópicos: Deportes | Fuera de Juego

Antonela Rocuzzo recibió regalo de parte de Georgina Rodríguez

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

La esposa de Lionel Messi publicó un mensaje valorando el presente de la pareja de Cristiano Ronaldo.

Antonela Rocuzzo recibió regalo de parte de Georgina Rodríguez
 Instagram @antonelarocuzzzo, @georginagio
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Antonela Rocuzzo, esposa de Lionel Messi, recibió un presente de parte de Georgina Rodríguez, comprometida de Cristiano Ronaldo, el cual presumió en sus historias de la red social Instagram.

El regalo consistió en prendas de loungewear (ropa de casa estilizada para cuidar la apariencia) de la marca Mimoa, la cual pertenece a la pareja de "CR7".

Ante esto, Rocuzzo agradeció el obsequio, señalando que "Muchas gracias, Georgina Rodríguez. Todo hermoso. Te deseo todo el éxito del mundo".

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