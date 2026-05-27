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Tópicos: Deportes | Fuera de Juego

Canal 13 anunció nueva teleserie con temática LGBT ambientada en el mundo del fútbol

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

La producción titulada "Un corazón como el tuyo" se estrenará en junio.

Canal 13 anunció nueva teleserie con temática LGBT ambientada en el mundo del fútbol
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Canal 13 anunció el próximo lanzamiento de "Un corazón como el tuyo", su sexta mininovela en formato vertical que abordará una historia de amor entre dos hombres dentro del mundo del fútbol.

El proyecto, protagonizado por los actores Lucas Maffei y Nicolás Zambrano, surgió tras el éxito de las ficciones cortas de la señal, las cuales acumularon más de 150 millones de reproducciones en diversas plataformas digitales.

La trama estará enfocada en la historia de Emerson Marcotti, una joven estrella y figura que debió abandonar la actividad tras someterse a un trasplante de corazón. Tras esto, conocerá a Lucas Peña, expareja del donante y por quien comenzará a sentir una conexión.

El estreno quedó programado para el mes de junio a través de la aplicación 13Go y las cuentas oficiales del canal en redes sociales. De este modo, le seguirá a otras apuestas como "Enamorada(s)", "Mi boda es una trampa" o "El millonario que quería que lo amaran".

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