Diputados chilenos solicitaron oficio a la ANFP por escándalo de Balogun en el Mundial

Este martes, los diputados Matías Fernández Hartwig (FA) y Marisela Santibáñez (IND), miembros de la Comisión de Deportes y Recreación de la Cámara, solicitaron a la ANFP que se pronuncie sobre el caso que involucró al futbolista estadounidense Folarin Balogun, que tuvo intervención de Donald Trump.

La petición, según Fernández, se fundamenta en que pese a ser un tema internacional, eventualmente "en algún futuro puede tener implicancia en el fútbol profesional (chileno)".

Además, argumentó que la interferencia del presidente del país norteamericano generó un debate público que la institución supervisora del fútbol nacional debe aclarar para evitar situaciones como esta.

"La ANFP tiene que ser clara a nivel nacional, que en un futuro no nos suceda, por ejemplo, que un diputado que haya sido réferi pegue una llamada por algún partido que encuentre", afirmó.

Finalmente, la sesión concluyó con el acuerdo entre todos los presentes para pedir el pronunciamiento al ente rector del balompié chileno.