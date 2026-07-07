Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Cubierto
Santiago18.8°
Humedad20%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: País | Educación | Violencia escolar

SLEP Santiago presentó querella criminal por incidentes en el Instituto Nacional

Publicado:
| Periodista Digital: Redacción Cooperativa

Los hechos de violencia ocurrieron durante el primer día de clases del segundo semestre, donde sujetos encapuchados lanzaron bombas molotov y utilizaron fuegos artificiales.

La directora Paulina Retamales aseveró que "no podemos permitir que delitos, violencia y agresiones se encuentren al interior de nuestros establecimientos".

SLEP Santiago presentó querella criminal por incidentes en el Instituto Nacional
 ATON (Referencial)
Agréganos como tu fuente preferida en Google
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

El Servicio Local de Educación Pública (SLEP) Santiago Centro presentó ante el Ministerio Público una querella criminal contra quienes resulten responsables de los hechos de violencia que se registraron al interior del Instituto Nacional este lunes y que obligaron a suspender las clases.

Durante la jornada anterior, encapuchados utilizaron bombas molotov y lanzaron fuegos artificiales, en el marco del primer día de clases del segundo semestre.

La directora Paulina Retamales señaló que "hubo manejo de bencina, presencia de fuegos artificiales y ambas situaciones se configuran como un delito al interior de un establecimiento".

"Queremos ser bien categóricos en esto: los establecimientos educacionales educan y forman ciudadanos de nuestro país. Sin embargo, y a través y a raíz de esto, no podemos permitir que delitos, violencia y agresiones se encuentren al interior de nuestros establecimientos. El Instituto Nacional es el liceo emblemático referente a nivel país", afirmó la líder del SLEP Santiago.

En una línea similar, el delegado presidencial Germán Codina sostuvo que "el derecho a la educación está por sobre cualquier acto de violencia. Y vamos a someter a la justicia a esas personas que son responsables de destruir sistemáticamente un establecimiento de educación y que, lamentablemente, también no solamente han destruido, en este caso en particular al Instituto Nacional en su proyección, en su historia, sino que vamos a recuperar este establecimiento porque sabemos que brinda oportunidades a miles de estudiantes".

Asimismo, la rectora del Instituto Nacional llegó hasta el Centro de Justicia para denunciar que el cuerpo docente ha recibido amenazas de muerte con armas de fuego, lo que obligó a terminar el primer semestre de forma telemática.

LEER ARTICULO COMPLETO

contenido de servicio
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada