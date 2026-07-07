SLEP Santiago presentó querella criminal por incidentes en el Instituto Nacional

El Servicio Local de Educación Pública (SLEP) Santiago Centro presentó ante el Ministerio Público una querella criminal contra quienes resulten responsables de los hechos de violencia que se registraron al interior del Instituto Nacional este lunes y que obligaron a suspender las clases.

Durante la jornada anterior, encapuchados utilizaron bombas molotov y lanzaron fuegos artificiales, en el marco del primer día de clases del segundo semestre.

La directora Paulina Retamales señaló que "hubo manejo de bencina, presencia de fuegos artificiales y ambas situaciones se configuran como un delito al interior de un establecimiento".

"Queremos ser bien categóricos en esto: los establecimientos educacionales educan y forman ciudadanos de nuestro país. Sin embargo, y a través y a raíz de esto, no podemos permitir que delitos, violencia y agresiones se encuentren al interior de nuestros establecimientos. El Instituto Nacional es el liceo emblemático referente a nivel país", afirmó la líder del SLEP Santiago.

En una línea similar, el delegado presidencial Germán Codina sostuvo que "el derecho a la educación está por sobre cualquier acto de violencia. Y vamos a someter a la justicia a esas personas que son responsables de destruir sistemáticamente un establecimiento de educación y que, lamentablemente, también no solamente han destruido, en este caso en particular al Instituto Nacional en su proyección, en su historia, sino que vamos a recuperar este establecimiento porque sabemos que brinda oportunidades a miles de estudiantes".

Asimismo, la rectora del Instituto Nacional llegó hasta el Centro de Justicia para denunciar que el cuerpo docente ha recibido amenazas de muerte con armas de fuego, lo que obligó a terminar el primer semestre de forma telemática.