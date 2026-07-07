Redes de prostitución venezolana en España: Policía afirmó que víctimas "son probadas" en Chile

La Policía española detectó un aumento de víctimas de redes de prostitución venezolanas en España que, junto con las colombianas, paraguayas y chinas, son las más instaladas, seguidas de las de países del este de Europa, como Rumanía.

Los datos fueron facilitados este martes por la jefa de Grupo de la Brigada Central contra la Trata de Seres Humanos de la Consejería General de Extranjería y Fronteras, la inspectora de Policía Cristina del Collado, en el curso de verano sobre esta materia de la Universidad Complutense (Madrid) en la localidad madrileña de San Lorenzo de El Escorial.

La inspectora destacó que en España predominan las organizaciones latinoamericanas y que cada vez descubren más víctimas venezolanas de redes de trata con fines de explotación sexual.

Del Collado explicó que la característica diferenciadora de las redes venezolanas respecto a las demás es que sus principales líderes permanecen en Venezuela, desde donde "monitorizan todo".

Además, agregó que suelen captar a mujeres muy jóvenes, de entre 18 y 20 años, muy vulnerables y sobre las que tienen una importante capacidad de manipulación.

Antes de enviarlas a España, indicó la inspectora, suelen "ponerles a prueba" en otros países como Chile y Perú "para ver si funcionan" en el mundo de la prostitución, donde las introducen engañándolas con falsas ofertas de trabajo y les exigen el pago de una deuda.

Las deudas exigidas más altas detectadas en este tipo de organizaciones son de entre 9.000 y 15.000 euros (9,5 a 15,9 millones de pesos chilenos).

Aunque los responsables de estas redes están en Venezuela, cuentan con colaboradores en España para controlar a las víctimas y envían al país caribeño los cobros por la explotación sexual de estas jóvenes, a las que mueven por distintos pisos de la geografía española, explicó la inspectora.

Organizaciones colombianas, chinas y paraguayas

En cuanto a las organizaciones colombianas, afirmó que sus responsables sí suelen estar en España y cuentan en Colombia con colaboradores que captan a las jóvenes.

Les imponen el pago de una deuda de entre 4.000 y 6.000 euros (4,2 a 6,3 millones chilenos) y les hacen firmar un documento en el que tienen que indicar datos de sus familiares y de su domicilio. Así, las amenazan en caso de que quieran escapar o dejar de ejercer la prostitución.

La responsable policial ha señalado que las más difíciles de investigar son las organizaciones chinas, ya que "operan en un ecosistema extremadamente hermético, con barreras lingüísticas, sociales y culturales".

Respecto a las organizaciones paraguayas, detectaron que en general las víctimas son captadas por familiares, lo que aumenta su confianza en acudir a España a trabajar.

Del Collado señaló que siguen estando implantadas en España organizaciones de prostitución de países del este de Europa, sobre todo Rumanía, aunque se ha apreciado que van en descenso.