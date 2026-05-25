Dos bomberos salvaron a hincha cruzado que sufrió un paro en el clásico

El Cuerpo de Bomberos de Santiago (CBS) destacó la acción de dos de sus voluntarios, quienes estaban la tarde del domingo en el estadio Claro Arena y pudieron brindar la primera atención a una persona que sufrió un paro cardíaco en pleno partido entre Universidad Católica y Colo Colo.

La emergencia médica se produjo en el minuto 18 del encuentro, en la Tribuna "Alberto Fouillioux", y afectó a un hombre de 68 años, quien fue reanimado exitosamente y trasladado a la Clínica UC Christus de San Carlos de Apoquindo.

"Felicitamos a nuestro capitán Rodrigo Vargas Medina, por su oportuno actuar y compromiso con el servicio a la comunidad, luego de asistir oportunamente junto a un voluntario de la @vigesima a una persona que sufrió un paro cardíaco esta noche durante el encuentro entre Universidad Católica y Colo Colo", publicó en sus redes la 13ª Compañía Providencia, del CBS.

La unidad subrayó que "gracias a la rápida reacción del equipo médico y a la pronta intervención de nuestro capitán, la persona pudo ser estabilizada y trasladada con vida a un centro asistencial".

"Como bomberos, no dudamos en actuar ante cualquier emergencia, reflejando nuestra preparación profesional para entregar soporte vital cuando más se necesite", valoraron.