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Tópicos: Deportes | Fuera de Juego

Dos bomberos salvaron a hincha cruzado que sufrió un paro en el clásico

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

La persona que sufrió un paro cardíaco recibió la primera atención de dos voluntarios que estaban en el estadio.

Dos bomberos salvaron a hincha cruzado que sufrió un paro en el clásico
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La emergencia causó conmoción entre el público y los propios jugadores.
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El Cuerpo de Bomberos de Santiago (CBS) destacó la acción de dos de sus voluntarios, quienes estaban la tarde del domingo en el estadio Claro Arena y pudieron brindar la primera atención a una persona que sufrió un paro cardíaco en pleno partido entre Universidad Católica y Colo Colo.

La emergencia médica se produjo en el minuto 18 del encuentro, en la Tribuna "Alberto Fouillioux", y afectó a un hombre de 68 años, quien fue reanimado exitosamente y trasladado a la Clínica UC Christus de San Carlos de Apoquindo.

"Felicitamos a nuestro capitán Rodrigo Vargas Medina, por su oportuno actuar y compromiso con el servicio a la comunidad, luego de asistir oportunamente junto a un voluntario de la @vigesima a una persona que sufrió un paro cardíaco esta noche durante el encuentro entre Universidad Católica y Colo Colo", publicó en sus redes la 13ª Compañía Providencia, del CBS.

La unidad subrayó que "gracias a la rápida reacción del equipo médico y a la pronta intervención de nuestro capitán, la persona pudo ser estabilizada y trasladada con vida a un centro asistencial".

"Como bomberos, no dudamos en actuar ante cualquier emergencia, reflejando nuestra preparación profesional para entregar soporte vital cuando más se necesite", valoraron.

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