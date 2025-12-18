"El pueblo con Swing": Documental refleja cómo se vive el golf en Papudo

"El golf en Papudo es tan popular como el fútbol", con esa frase se presenta el documental "El Pueblo con Swing", que describe la pasión que despierta el golf en los pobladores de este pueblo costero de la Región de Valparaíso y ya está disponible.

Entre los destacados golfistas de Papudo hay mujeres y hombres con ocupaciones tan distintas como pescadores, carpinteros, costureras, taxistas, dueñas de casa, almaceneros, tapiceros, artesanas, entre otros, que durante varias generaciones han mantenido viva esta afición, que ha dado a Chile tres campeones nacionales.

La combinación de oficios y edades de los golfistas papudanos, que practican este deporte en un entorno espectacular, le dan a la historia un sello único y memorable.

"El Pueblo con Swing" es una idea original de Joaquín Bascuñán y José Letelier, quienes realizaron este documental de 55 minutos junto a la dirección de Rodrigo Jorquiera, mientras que también participaron de la producción Rodrigo Ricalde y Sofía García Huidobro y un gran elenco.

Los realizadores destacan que "este documental retrata con mucha naturalidad, simpleza y honestidad, una historia prácticamente desconocida para la gran mayoría de la gente. Un deporte habitualmente enmarcado dentro de la elite, es en este caso la pasión de gente sencilla que demuestra, genuinamente, toda la emoción espontánea que puede existir al practicar un deporte cuando no distingue edades, género ni clases sociales".

La versión completa de "El Pueblo con Swing", se encuentra disponible, de manera gratuita, en el "Canal del Golf", en YouTube.