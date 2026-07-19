Exarquero de Coquimbo lamentó la pérdida total de su vivienda tras violento aluvión

Guillermo Orellana, guardameta de Provincial Ovalle y exreferente de Coquimbo Unido, sufrió la pérdida total de su vivienda producto de un aluvión en el sector de Peñón Alto, comuna de Andacollo.

Fue el propio jugador quien utilizó sus redes sociales para solicitar ayuda, compartiendo un alarmante registro en el que se le escuchaba diciendo: "El aluvión se comió mi casa. Estoy perdiendo todo, todo, todo".

El dramático suceso ocurrió durante la tarde de este sábado debido al intenso sistema frontal que afectó a la zona norte, donde el flujo de sedimento y barro ingresó con violencia al inmueble de "Memo" Orellana.

Ante esto, la rápida intervención de familiares y vecinos permitió al deportista salir a tiempo y sin lesiones físicas. No obstante, la emergencia climática en Andacollo fue crítica con registros de agua caída que alcanzaron los 119 milímetros.

Incluso, el escenario meteorológico proyectó nuevas precipitaciones en la zona afectada hasta el próximo miércoles 22 de julio, lo que dificultó las labores de remoción de escombros en Peñón Alto.