Liam Gallagher protagonizó dura "guerra virtual" con hinchas de México

La previa del duelo entre Inglaterra y México por los octavos de final del Mundial 2026 se ha tomado las redes sociales gracias a los usuarios mexicanos de X, los cuales iniciaron una especie de guerra virtual contra el músico Liam Gallagher.

Los internautas llenaron de respuestas las publicaciones del vocalista, que lanzó una fuerte declaración en una de ellas, afirmando que "Si ustedes ganan, pueden olvidarse de los conciertos de Oasis".

El cantante inició la polémica durante el miércoles cuando fue consultado sobre su pronóstico para el encuentro, señalando que será un 5-0 para los ingleses.

El partido se jugará este domingo a las 20:00 horas (00:00 GMT) en el Estadio Azteca de Ciudad de México, donde el anfitrión buscará clasificar ante su gente, mientras que Inglaterra tendrá la chance de afirmar su chapa de candidata en la competición.