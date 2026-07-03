Multan a abogado de la Fiscalía Centro Norte por consumir cocaína en plena jornada laboral

Luciano Hutinel, abogado asesor de la Fiscalía Centro Norte, fue multado tras acreditarse que incurrió en el porte y consumo de cocaína en plena jornada laboral, hechos que el propio jurista confesó y además, fueron corroborados por múltiples testigos.

Según consignó La Segunda, el 20 de enero pasado, el funcionario ingresó al Centro de Justicia -donde se ubica la mentada unidad- portando una bolsa ziploc con 260 gramos de la sustancia, la cual fue hallada por personal de aseo en un baño del piso 10.

Durante la investigación, Hutinel admitió haber aspirado "dos líneas" de cocaína al mediodía en ese baño, donde dejó la evidencia.

Comportamiento extraño durante una reunión

José Luis Pérez Calaf es el abogado asesor que más información entregó en la causa, recordando que ese día tuvieron una reunión junto a persecutores y otros funcionarios, durante la cual Hutinel parecía estar ebrio.

"Era levemente agresivo con Xavier (Armendáriz, exjefe de la Fiscalía Centro Norte); agitaba las páginas de su cuaderno poco coherente, como intensamente, no se veían muchas anotaciones, pero movía las páginas en un sentido y otro; no hablaba en forma coherente, como que trataba de hilvanar las frases, buscando lógica a propósito de la reunión; hablaba traposo, le costaba modular las palabras", relató.

En un momento de la reunión, Hutinel se levantó al baño y al regresar "traía la camisa mojada", pero según Pérez Calaf "no era de transpiración: es decir, se mojó la cara y por probable falta de control se mojó la camisa".

Otro testigo es el fiscal Anuro Gómez, que lidera la causa de un accidente ocurrido en el INBA en 2024, y estuvo sentado al junto al abogado en la cita, quien le indicó que debía "volver a tomar declaraciones a profesores y profesoras que se encontraban el día de los hechos en el Internado, ante lo cual tanto la fiscal (Macarena) Cañas como yo señalamos que ya estaban tomadas".

"Lo vi inquieto, se movía mucho, transpiraba, derechamente no venía preparado para la reunión. Se levantó en un momento, y se fue al baño y volvió con la camisa mojada en el pecho", ratificó el persecutor.

"Perdón, estoy con alergia"

De acuerdo con la fiscal Carolina Acevedo, en tanto, Hutinel llegó unos 20 minutos tarde a la reunión, por un almuerzo familiar que -en sus palabras- duró "más de lo prudente". Sin embargo, poco después, se mostró molesto por el atraso de algunos analistas: "Si todos saben que las reuniones son todos los martes a las 15:30 horas, que hay que ir a buscarlos, que esto no es un colegio", fustigó el abogado.

"La conducta me pareció extraña, pues cómo podía estar tan enojado si él mismo llegó tarde. En consecuencia, me pareció una conducta exagerada", opinó Acevedo, antes de mencionar que "me llamó la atención que se tocaba la nariz mucho. Se paró y volvió con un pañuelo o papel y dijo: 'Perdón, estoy con alergia'".

La persecutora también dio cuenta de que Hutinel estaba inquieto en su silla y hacía gestos "raros, no de una persona que solo tenía alergia. Los gestos, que eran varios y que los hacía todos juntos, eran extraños e inhabituales", y de sus problemas para hablar en esa jornada.

A su vez, el jefe de Recursos Humanos de la Fiscalía Centro Norte, Alberto Ayala, contó que Hutinel ingresó a su oficina apurado ese día con el fin de pedirle permiso para ausentarse del trabajo para realizar un trámite bancario, solicitud que la autoridad derivó a la unidad de Asesoría Jurídica.

"Consumí dos líneas de cocaína"

El abogado declaró en la causa al día siguiente de los hechos en cuestión, y cuando los investigadores le preguntaron: "¿El día de ayer usted consumió droga?", Hutinel respondió: "Sí. Consumí cocaína el día de ayer, dentro del baño del sector nororiente. Consumí dos lineas de cocaína".

Si bien para el Ministerio Público estos hechos constituyen una falta, por consumo o porte de drogas en lugares públicos, los testimonios de una conducta errática llevaron al ente persecutor a sancionar al abogado con 10 Unidades Tributarias Mensuales (716 mil pesos).

Fuentes de la indagatoria citadas por La Segunda aseveran que Hutinel tenía un historial de problemas relacionados con el alcohol y con ausencias laborales los días lunes, sin explicación a su jefatura.