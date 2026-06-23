Museo español lamentó pérdida de histórica camiseta de Iker Casillas en Sudáfrica 2010

El Museo Legends, ubicado en Madrid, lamentó la pérdida de la camiseta usada por Iker Casillas en la final del Mundial de Sudáfrica 2010, elemento histórico del fútbol español, ya que corresponde al primer título para los ibéricos en citas planetarias tras imponerse por 1-0 a Países Bajos con la recordada anotación de Andrés Iniesta.

Además, durante el torneo, el combinado europeo fue parte del Grupo H, el cual compartió con Chile, cosechando un triunfo 2-1 que le aseguró el primer lugar de la zona al conjunto español.

Por medio de un comunicado en redes sociales, la institución anunció la desaparición de una de las piezas "más emblemáticas" de su colección, notificando la ausencia de esta durante una revisión "rutinaria" efectuada este martes.

"Dada la relevancia histórica y deportiva de esta pieza, el museo está trabajando para aclarar las circunstancias de lo ocurrido", confirmó la organización del museo en su nota.

Por el momento, no se conocen más detalles de lo sucedido y desde el departamento de comunicación aseguran que "cualquier novedad" en relación a la desaparición de dicha prenda será comunicada por los "canales oficiales" de la exposición.