Tim Payne agradeció en español a sus nuevos seguidores tras rápida viralización

El viral jugador de la selección de Nueva Zelanda, Tim Payne agradeció en español a través de su cuenta de Instagram a sus nuevos seguidores, que llegaron gracias a un influencer argentino.

"Muchas gracias a todos por el apoyo, perdonen mi español, lo sigo practicando en duolingo", comentó el actual jugador de Wellington Phoenix de Australia.

También agradeció al influencer Scarso (@elscarso en TikTok), quien fue el artificie del crecimiento del seleccionado de Nueva Zelanda, quien estará presente en el Mundial 2026.

El creador de contenido argentino subió un video para hacer crecer en apoyo al jugador más desconocido que jugará la próxima edición de la cita planetaria, donde surgió el nombre de Tim Payne, quien ya acumula más de un millón de seguidores en Instagram.