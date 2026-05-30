Seremi de Salud confirmó intervención en "pantano urbano" de Antofagasta

La Seremi de Salud de la Región de Antofagasta confirmó las acciones para intervenir el "pantano urbano" de Avenida Brasil, tras confirmarse el hallazgo del mosquito Aedes Aegypti al interior del Colegio Divina Pastora.

Pese a estar alejado del punto del hallazgo, el masivo estancamiento de agua será intervenido preventivamente bajo el decreto de emergencia sanitaria. Asimismo, la autoridad anunció resoluciones jurídicas para obligar al municipio y otras entidades a erradicar el foco.

"Lo que viene ahora es una búsqueda activa. Ya nosotros vamos a decretar la emergencia sanitaria y, dentro de nuestras facultades, vamos a instruir a otras instituciones para que se puedan hacer cargo de estas acumulaciones y aposamientos de agua", dijo el seremi Rodrigo Medina.

"Vamos a decretar y vamos a sacar las resoluciones y lo que corresponde viene al llamado a estas instituciones que nos puedan colaborar. Estamos trabajando dentro de los plazos. Esta emergencia sanitaria en la ciudad de Antofagasta, en la comuna de Antofagasta, se decretó hace dos días, así que vamos a cumplir los plazos que corresponden", cerró.

No obstante, el abogado de los vecinos del sector Parque Brasil, Ignacio Barrientos, valoró la acción, pero "lo deseable hubiese sido que (se tomará) mucho antes de estar en esta situación"

"Hay que recordar que la alerta sanitaria para evitar la presencia de mosquitos transmisores del dengue y otras enfermedades está decretada por el Ministerio de Salud hasta el 31 de julio de este año, desde Arica y Parinacota hasta la Región de los Ríos. Entonces, que recién ahora se ejerzan estas facultades parece muy poco oportuno frente a las peticiones que formalmente se le efectuaron", sostuvo.

El parasitólogo de la Universidad de Antofagasta, Jorge González, precisó que las aguas estancadas son el ecosistema ideal para que el vector dengue se propague: "Una vez que la hembra es fecundada, necesita colocar huevos en cuerpos de aguas estancadas".