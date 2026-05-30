Femicidio en La Pintana: Adulta mayor fue baleada por su esposo

Una mujer de 76 años fue hallada muerta con dos impactos de bala al interior de su domicilio en la comuna de La Pintana, hecho por el que fue detenido su esposo de 83 años.

De acuerdo con información preliminar, vecinos del sector escucharon una fuerte discusión al interior del domicilio y dieron aviso al nieto de la víctima, quien la encontró sin vida.

"Los hechos ocurren en el sector del living-comedor; primero en el comedor y después termina esta lamentable situación en el sector del living", detalló el fiscal Patricio Martínez.

El nieto de la víctima, dio aviso a Carabineros, que detuvo al hombre en flagrancia y reconoció su participación en el homicidio.

Cabe destacar, que no existen registros ni antecedentes previos de violencia intrafamiliar asociados a la pareja.

El Ministerio Público instruyó a personal especializado de la Policía de Investigaciones para esclarecer el hecho.