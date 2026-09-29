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Tópicos: Deportes | Fuera de Juego

Vidal y el nivel de Osorio en La Roja: Todavía lo veo que está verde

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El bicampeón de América con La Roja afirmó que el extremo tiene un talento "increíble" que no ha explotado.

Vidal y el nivel de Osorio en La Roja: Todavía lo veo que está verde
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Arturo Vidal, capitán de Colo Colo e histórico bicampeón de América con La Roja, analizó la derrota ante Estados Unidos y se refirió al nivel de Darío Osorio en la selección, afirmando que "está verde" pese a que tiene un "talento increíble".

"Yo le exigía cuando estaba (en la selección) que demuestre, que de ese paso de madurez. Cuando se convenza que tiene un talento para jugar en los mejores equipos del mundo, va a cambiar mucho. Todavía lo veo que está verde", señaló el "King" en el "React" de Mega.

"Todavía no está con esa confianza de: 'Yo soy Osorio, rápido, tengo técnica, puedo hacer goles', pero ese paso al Crystal Palace ojalá le sirva y se sienta con esa capacidad de competirle a cualquiera, porque tiene un talento increíble, pero no lo ha demostrado", agregó.

A su vez, comparó las virtudes de Osorio con las del atacante francés Michael Olise, asegurando que el galo las "tiene muy claras. Va para adelante y está metido entre los mejores del mundo".

"¿Por qué Osorio teniendo las mismas condiciones, la misma velocidad, no puede hacer eso?", finalizó.

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