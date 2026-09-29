Quiroz desdeña y desecha el Presupuesto de Boric como base de comparación para el reajuste 2027

En un encuentro celebrado este martes en el Palacio de Cerro Castillo, en Viña del Mar, el Presidente José Antonio Kast entregó a los jefes de bancada del oficialismo los detalles de la Ley de Presupuesto de la Nación 2027, el primero elaborado por la actual Administración, que será presentado al país en cadena nacional la noche del miércoles antes de su ingreso formal al Congreso.

Frente a los cuestionamientos por el crecimiento acotado de la propuesta, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, admitió ante la prensa que el parámetro de comparación no corresponde al erario aprobado el año anterior, sino al gasto efectivamente ejecutado y proyectado para el cierre de 2026.

"Los cambios que pueden superar el 1% son respecto de la proyección de gasto que tendremos el año 2026. No nos referimos al Presupuesto del 2026, podríamos referirnos al también, pero la verdad es que es un Presupuesto que está lleno de errores que tuvieron que ser corregidos en el transcurso de este año y, por lo tanto, preferimos referirnos al ejecutado de este año", precisó el jefe de las finanzas públicas.

Respaldos en el oficialismo

Desde las colectividades de Gobierno respaldaron la estrategia de contención financiera.

El jefe de bancada de Renovación Nacional (RN), el diputado Diego Schalper, dijo tras la cita en Viña del Mar que "va a ser un Presupuesto donde obviamente nos vamos a tener que hacer cargo del déficit estructural de un 3,7% que heredamos del Gobierno anterior; por lo tanto, va a haber ajustes al gasto, pero creo que el Gobierno tiene claro que, por un lado, tenemos que ordenar la caja fiscal —como lo ha dicho el Consejo Fiscal Autónomo— y, por otro lado, también tenemos que tener políticas de activación en materia de obras públicas y empleo y obviamente asegurar los presupuestos suficientes en materia de seguridad", afirmó el parlamentario.

Críticas desde la oposición

En la vereda opuesta, el presidente de la Democracia Cristiana (DC), el diputado Álvaro Ortiz, fustigó la orientación del erario fiscal, advirtiendo un impacto negativo en los territorios debido a la rebaja tributaria a las grandes empresas.

"Muchas veces la ciudadanía no logra captar, en el primer momento, las consecuencias de las pésimas decisiones del Gobierno y eso es lo que va a pasar en cada una de las regiones, con un recorte del orden del 7% en los presupuestos regionales que va a significar la eliminación de algunos programas que tienen los ministerios en nuestro país. Esperamos, entonces, poder conocer cuál va a ser la propuesta del Gobierno para generar el menor impacto posible", aseveró el dirigente opositor.

Tras la alocución presidencial en cadena nacional, el articulado del erario público iniciará formalmente su tramitación legislativa el próximo lunes en la Cámara de Diputadas y Diputados.