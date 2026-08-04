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[VIDEO] Ferran Torres realizó el lanzamiento inicial en el partido de los Yankees en la MLB
Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa
El delantero español fue invitado por el equipo de béisbol.
El delantero español fue invitado por el equipo de béisbol.
El autor del único gol en la final del Mundial 2026, Ferran Torres fue invitado y realizó el lanzamiento inicial en el duelo entre los Yankees y Cardenals en el Yankee Stadium de Nueva York.
El delantero español se encuentra realizando una gira de medios en Estados Unidos tras su actuación en la Copa del Mundo.