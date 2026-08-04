Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Nublado
Santiago10.8°
Humedad93%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Deportes | Fuera de Juego

[VIDEO] Ferran Torres realizó el lanzamiento inicial en el partido de los Yankees en la MLB

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El delantero español fue invitado por el equipo de béisbol.

[VIDEO] Ferran Torres realizó el lanzamiento inicial en el partido de los Yankees en la MLB
 @yankeesbeisbol
Agréganos como tu fuente preferida en Google
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

El autor del único gol en la final del Mundial 2026, Ferran Torres fue invitado y realizó el lanzamiento inicial en el duelo entre los Yankees y Cardenals en el Yankee Stadium de Nueva York.

El delantero español se encuentra realizando una gira de medios en Estados Unidos tras su actuación en la Copa del Mundo.

LEER ARTICULO COMPLETO

contenido de servicio
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada