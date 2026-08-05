Decretan suspensión de clases en Quilicura por megaincendio en zona industrial

Ante el grave incendio desatado la noche de este martes en instalaciones químicas en el sector industrial de Quilicura, las autoridades determinaron la suspensión total de clases para este miércoles 5 de agosto en todos los establecimientos educacionales de la comuna, tanto municipales como particulares.

La decisión fue anunciada por el delegado presidencial de la Región Metropolitana, Germán Codina, después de evaluar la emergencia junto a los equipos de emergencia, la Seremi de Salud y la Municipalidad.

La medida busca prevenir problemas de salud en los estudiantes producto de la alta toxicidad del humo que continúa desplazándose por el sector norte de la capital.

"Se confirma que se suspenden las clases el día de mañana en la comuna de Quilicura (...) Dado el análisis del tipo de incendio y la toxicidad del humo, sabemos que esto puede afectar la salud de los menores", explicó el delegado.

Codina instó a los vecinos del sector a mantener ventanas cerradas, aplicar paños húmedos en las junturas y seguir la información oficial de Senapred, la Seremi de Salud y el municipio.

La alcaldesa de Quilicura, Paulina Bobadilla, ratificó que la suspensión de clases regirá para "todos los colegios de la comuna".

"El delegado dio la noticia. No tengo injerencia en la suspensión de clases, pero sí soy la voz de toda mi comunidad y (los vecinos) estaban llamando a nuestra central de llamado para que como municipio suspendiéramos las clases. No tengo esa facultad, pero fuimos escuchados y le agradezco profundamente que el delegado esté en terreno", señaló la jefa comunal.

A ello se suma un cierre perimetral de 800 metros en el entorno de la planta y desvíos de tránsito desde Américo Vespucio hacia la Autopista Los Libertadores para retomar la Ruta 5.

Bomberos proyectó que las labores en el lugar se extenderán por a lo menos ocho horas, dificultadas en un inicio por la falta de información técnica sobre el stock de insumos.