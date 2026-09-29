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[VIDEO] Hinchas de Puerto Montt y Colo Colo se pelearon dentro de la cancha del Chinquihue
Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa
La presunta razón de la pelea se debe al robo de un lienzo.
La presunta razón de la pelea se debe al robo de un lienzo.
Durante la previa al duelo entre Deportes Puerto Montt y Colo Colo por la ida de los cuartos de final en la Copa Chile, se captó a hinchas de ambos equipos peleando dentro de la cancha del Estadio Chinquihue debido al presunto robo de un lienzo.
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