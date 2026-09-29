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Tópicos: Deportes | Fuera de Juego

[VIDEO] Hinchas de Puerto Montt y Colo Colo se pelearon dentro de la cancha del Chinquihue

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

La presunta razón de la pelea se debe al robo de un lienzo.

[VIDEO] Hinchas de Puerto Montt y Colo Colo se pelearon dentro de la cancha del Chinquihue
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Durante la previa al duelo entre Deportes Puerto Montt y Colo Colo por la ida de los cuartos de final en la Copa Chile, se captó a hinchas de ambos equipos peleando dentro de la cancha del Estadio Chinquihue debido al presunto robo de un lienzo.

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