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Tópicos: Deportes | Fuera de Juego

[VIDEO] Sergio Markarián se peleó con un periodista y fue echado en vivo de una entrevista

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El exentrenador uruguayo calificó de "mala leche" al periodista Julio Ríos.

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El reconocido exentrenador Sergio Markarián protagonizó un tenso cruce con el periodista Julio Ríos durante el programa uruguayo Las voces del fútbol, de El Espectador Deportes.

Durante la entrevista, Markarián fue consultado por un recordado partido en la historia del fútbol uruguayo, un clásico que perdió dirigiendo a Nacional ante Peñarol, un partido en donde los aurinegros lo remontaron con ocho jugadores.

La situación escaló hasta que el charrúa, exDT en Universidad de Chile, le recriminó a Ríos por esa pregunta: "Sos mala leche. Es de mala leche lo que estás haciendo".

La discusión continuó, hasta el punto que Ríos también respondió y le pidió que se fuera del estudio, terminando la entrevista.

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