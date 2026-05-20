Fiscal metropolitano asume caso de María Ercira, desaparecida hace dos años

Transcurridos dos años de su desaparición, el Ministerio Público resolvió poner al fiscal regional metropolitano Occidente, Marcos Pastén, a cargo de la indagatoria por la presunta desgracia de María Ercira Contreras Mella.

La anciana, de 85 años de edad, fue vista por última vez el 12 de mayo de 2024, cuando celebraba, junto a su familia, el Día de la Madre en el restorán del Fundo Las Tórtolas de la comuna de Limache, en la Región de Valparaíso. En medio del festejó, fue al baño y desapareció misteriosamente.

La decisión fue adoptada por el fiscal nacional subrogante, Roberto Garrido, en respuesta a "presentaciones realizadas por familiares de la víctima, quienes solicitaron que otra fiscalía regional asumiera la investigación", se informó en un comunicado.

"Tras evaluar los antecedentes y considerando la complejidad y sensibilidad del caso, la Fiscalía Nacional estimó pertinente que una fiscalía regional distinta continuara con las diligencias investigativas", explica la nota.

De esta manera, Pastén "tendrá a su cargo la dirección de la investigación, el eventual ejercicio de la acción penal y la protección de víctimas y testigos, pudiendo actuar con el apoyo de fiscales adjuntos y abogados que estime pertinentes".

Como primeras medidas, Pastén ya "designó a un equipo de fiscales especializados en delitos graves y anunció la creación de una Fuerza de tarea a cargo de dos brigadas de la PDI".

El Ministerio Público cerró su declaración reafirmando "el compromiso institucional con el esclarecimiento de los hechos y con el desarrollo de investigaciones exhaustivas, objetivas y coordinadas en causas de alta complejidad y sensibilidad pública".