[VIDEO] Serie de animación inspirada en Lionel Messi reveló su primer tráiler

El equipo de la serie de animación infantil "Messi and the Giants" ("Messi y los Gigantes"), que está inspirada en el astro argentino y será emitida por Disney+, reveló su primer tráiler durante este viernes en la Comic-Con de Málaga

El legendario delantero se transportará al mundo mágico de Iko, donde tendrá que enfrentarse a diez gigantes, teniendo su fecha de estreno entre junio y septiembre de 2027.

El atacante de Inter Miami será interpretado por Milo Burgess, quien, satisfecho, aseguró: "Teníamos que acertar con el papel. Nuestro Leo tenía que ser especial como Lionel Messi".

En un vídeo, Burgess calificó como un "sueño" poder ser la voz de Messi en la serie, un viaje que definió como "épico", ya que "tiene gigantes feroces, una pelota robot...¡hasta tiene una lagartija que toca la guitarra!".

Tras confesar que la parte que más le entusiasma es el fútbol, con "jugadas de otro planeta", dijo: "Sé que va a inspirar a cada uno a enfrentarse a su propio gigante".

En cuanto al origen de la propuesta, Reitg señaló que en los inicios sabían que "era una idea completamente loca y sin sentido" para planteársela a Messi, pero "a veces las ideas locas cobran vida".

Cuando comenzaron a gestar el proyecto hace cinco años, el argentino jugaba en FC Barcelona y no pensaba en el retiro, pero su empresa "pensó que en el futuro esto podría ser útil", aseguró.

A pesar de los cambios posteriores a París y Miami, lograron la aprobación y los derechos para desarrollar el proyecto, y "su equipo ha estado involucrado en cada etapa", añadió.