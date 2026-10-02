Gabriel Suazo contó su versión de lo sucedido entre Marcelino y Cepeda: "No pasó ni a mayores"

Gabriel Suazo, capitán de La Roja, contó su versión sobre el encontrón que tuvieron Marcelino Núñez y Lucas Cepeda, afirmando que fue sólo una situación "caliente" en el entrenamiento y que no pasó mayores.

"Son cosas de entrenamiento, como pude haber sido yo con un compañero. "No pasó ni a mayores, no fueron ni 10 segundos, en donde le pidió de una forma más expresiva para que rematara al arco, y listo, el compañero respondió y se cerró ahí", explicó Suazo en un punto de prensa en Los Angeles.

"En la siguiente jugada, te lo digo con total claridad, hicieron dos paredes, hacen un golazo y se dan la mano", aseguró el capitán de La Roja.

Finalmente, remarcó que "el fútbol es así, sobre todo en un deporte en equipo, donde convivimos en el día a día, en donde todos estamos compitiendo por un puesto, en donde hay temperaturas calientes no tan solo en los partidos, sino en los entrenamientos".

Suazo también abordó la decisión de Marcelino de dejar el plantel y afirmó que en el plantel respetan al jugador, aunque afirmó que debe ser el propio futbolista de Ipswich Town quien debe explicar sus motivos.