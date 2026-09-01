Alexandra Litvinova hizo una férrea defensa a Alexis por faltar al bautizo de su hija

Alexis Sánchez se transformó en el centro de las críticas en redes sociales tras una serie de imágenes que su pareja, la modelo rusa Alexandra Litvinova, compartió en torno a la ceremonia del bautizo para su hija Bela, de nueve meses de vida.

La polémica se instaló debido a que el atacante nacional no figuró en ninguna de las postales, lo que provocó una serie de reproches hacia el tocopillano por no estar junto a su familia en dicha instancia.

Ante la ola de opiniones, la propia Litvinova salió al paso de los comentarios: "Papá tiene un trabajo muy difícil, que le obliga a sacrificar gran parte de su vida personal y a perderse momentos como estos. Ténganlo presente la próxima vez que escriban algo poco amable sobre él".

Actualmente, el tocopillano se encuentra en Canadá jugando para CF Montreal, club con el que prepara ida por las semifinales del Campeonato Canadiense ante Vancouver Whitecaps después de una estrepitoso 7-1 sufrido en la MLS ante Inter Miami.