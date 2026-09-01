Manchester City rompió el mercado y fichó a Enzo Fernández por cifra récord

El volante argentino Enzo Fernández se convirtió este martes en nuevo jugador de Manchester City, que desembolsó 125 millones de libras, cerca de 145 millones de euros, para concretar su fichaje desde Chelsea en el último día del mercado de transferencias.

La operación estableció un récord absoluto para Manchester City y, de acuerdo con EFE, igualó como el fichaje más caro en la historia de la Premier League al traspaso de Alexander Isak a Liverpool.

La salida del campeón del mundo se fue encaminando durante las últimas semanas luego de que manifestara su intención de cambiar de club. Además, quedó fuera de las dos últimas convocatorias de Chelsea, mientras la institución londinense terminaba negociando su transferencia.

Fernández: "Manchester City es un club construido para el éxito"

Tras ser oficializado, Fernández entregó sus primeras declaraciones al sitio oficial de Manchester City y destacó el presente de su nuevo equipo.

"Manchester City es el club más exitoso de Inglaterra en los últimos años. Todos los jugadores quieren formar parte de un club como este porque todos saben lo bien administrado que está", afirmó el argentino.

"No podría estar más feliz de estar aquí y estoy preparado para el desafío de ayudar al City a seguir ganando trofeos. Este es un club construido para el éxito", agregó.

El mediocampista también valoró la calidad del plantel que encontrará en su llegada a Mánchester. "Si miras el equipo, City tiene calidad en todas las áreas. Quiero aprender de mis nuevos compañeros y convertirme en un mejor jugador", señaló.

"Lo doy absolutamente todo y puedo prometerle a Manchester City que eso continuará ahora que estoy aquí", sostuvo Fernández.

Finalmente, agradeció a quienes participaron de las negociaciones para concretar su fichaje. "Quiero agradecer a Hugo Viana, Enzo Maresca, Khaldoon Al Mubarak y a todos en City que hicieron posible este acuerdo. Quiero responder cuanto antes a la confianza que depositaron en mí", cerró.

Enzo Fernández dejó Chelsea después de 170 partidos

El seleccionado argentino cerró una etapa de más de tres años en Stamford Bridge, donde acumuló 170 encuentros, 31 goles y 30 asistencias desde su llegada procedente de Benfica en 2023.

Chelsea había pagado entonces 121 millones de euros por su pase y durante este mercado estableció una elevada tasación para aceptar su salida, ante la importancia que tenía el mediocampista dentro del plantel.

Finalmente, el deterioro de la situación entre las partes terminó acelerando las negociaciones y Manchester City concretó la operación durante las últimas horas de la ventana de transferencias.

Manchester City gastó 450 millones de euros en fichajes

Con la contratación de Fernández, el conjunto "ciudadano" cerró un mercado en el que desembolsó alrededor de 450 millones de euros en incorporaciones, incluyendo las llegadas de Elliot Anderson por 136 millones, Ayyoub Bouaddi por 96 millones y Mathys Detourbet por 25 millones.

En paralelo, el club ingresó cerca de 330 millones de euros en ventas, con operaciones como las de Savinho a Tottenham por 87 millones, Tijjani Reijnders a Arabia Saudita por 61 millones, Nico González a Newcastle por 60 millones y Rodri a Barcelona por la misma cifra.

Minutos antes de oficializarse su fichaje, Fernández publicó un mensaje de despedida dirigido a Chelsea. "No han sido días fáciles para mí. Escribir esto tampoco es fácil. La realidad es que no he estado bien", expresó el argentino.

"La vida va sobre tomar decisiones y ahora he tenido que tomar una muy difícil. Pero entiendo cómo funciona el fútbol", agregó antes de agradecer a los trabajadores y seguidores del club londinense.