¿Alexis Sánchez dejará Sevilla para fichar en Brasil?

El futbolista chileno Alexis Sánchez dejará Sevilla para transformarse en el nuevo refuerzo de Internacional de Porto Alegre, según información emanada desde medios internacionales.

De acuerdo a los portales especializados, el delantero nacional selló un acuerdo con el gigante brasileño para integrarse a sus filas la próxima campaña, poniendo término a su segundo ciclo en la liga de España.

Según informó el portal Ficherío.com, el tocopillano tiene las horas contadas en el Estadio "Ramón Sánchez-Pizjuán". El atacante, que tuvo un inicio prometedor en el equipo de Nervión, perdió terreno en la consideración del cuerpo técnico debido a una serie de lesiones que mermaron su rendimiento y le restaron continuidad en el once titular.

La publicación aseguró que el vínculo entre el jugador y el club de Porto Alegre ya está cerrado. "El chileno ya cerró un acuerdo definitivo para marcharse a Internacional de Porto Alegre la próxima temporada, poniendo fin a una etapa en Nervión marcada por la irregularidad y las sombras", detalló el medio español sobre el futuro del goleador histórico de la selección de Chile.

Con este movimiento, el deportista de 37 años concretará su regreso al fútbol sudamericano tras sus pasos por Colo Colo y River Plate. Pese a que fue vinculado anteriormente con la escuadra "Colorada", las negociaciones llegaron a buen puerto esta semana, permitiendo que el exjugador de Udinese y Arsenal busque recuperar su nivel en el exigente Brasileirao.

Alexis Sánchez se enfocará ahora en finalizar su estadía en Sevilla de la mejor manera posible, a la espera de que se abra la ventana de transferencias para ser presentado oficialmente en el Estadio Beira-Rio de Brasil.