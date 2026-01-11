Síguenos:
Tópicos: Deportes | Fútbol | Alexis Sánchez

Alexis Sánchez es duda en Sevilla para el duelo ante Celta de Vigo

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El delantero chileno sufrió una contusión en la pelvis.

Alexis Sánchez es duda en Sevilla para el duelo ante Celta de Vigo
El delantero chileno Alexis Sánchez desató las alarmas en Sevilla y es duda para el duelo contra Celta de vigo, programado para este lunes en La Liga de España.

Según informó el Diario Marca, el tocopillano sufrió una contusión en la pelvis en el entrenamiento del sábado, por lo que no se presentó a la sesión matutina de este domingo. 

Esta situación complica la planificación del técnico Matías Almeyda, quien necesita resultados positivos para levantar el nivel del equipo, que no gana desde el pasado 14 de diciembre.

El partido entre Sevilla y Celta se disputará este lunes en el Estadio "Ramón Sánchez-Pizjuán a las 17:00 horas (20:00 GMT).

