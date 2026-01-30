Síguenos:
Tópicos: Deportes | Fútbol | Alexis Sánchez

Alexis Sánchez mostró su felicidad tras regresar a las prácticas con Sevilla

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El chileno superó una lesión en la pelvis.

El delantero chileno Alexis Sánchez volvió a los entrenamientos con Sevilla esta semana tras superar una lesión en la pelvis, la cual lo dejó fuera de los últimos dos partidos de La Liga frente a Elche y Athletic Club.

Fue por ello que el tocopillano compartió su felicidad mediante sus redes sociales, con fotos de su vuelta a los trabajos con el equipo español.

A la espera de lo que determine Matías Almeyda, técnico de Sevilla, será alternativa para el próximo partido del elenco andaluz, programado para el lunes 2 de febrero en su visita a Mallorca a las 17:00 horas (20:00 GMT) en encuentro válido por la fecha 22 de La Liga.

Imagen foto_00000002

