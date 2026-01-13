Alexis Sánchez recibió lapidarias críticas de la prensa española

El delantero nacional Alexis Sánchez fue blanco de duras críticas de la exigente prensa español luego de la derrota por 1-0 que sufrió Sevilla FC ante Celta de Vigo y que dejó al elenco andaluz apenas tres puntos por encima de la zona de descenso.

Estadio Deportivo, por ejemplo, lo calificó con un tres, argumentando que "absolutamente nada fue lo que aportó el chileno en los minutos que estuvo, siendo casi imposible de evaluar algo".

ABC, en tanto, dejó "en suspenso" al tocopillano. "Algo más de media hora y apenas hubo noticias suyas", explicaron.

Por su parte, El Desmarque le puso un cuatro al accionar del atacante, ya que a su juicio "se limitó a ver volar balones sobre su cabeza. Muy lejos del ritmo de un equipo mediano de la Primera División".

Misma nota le otorgó El Despunte: "Poco pudo aportar en ataque. No encontró espacios ni situaciones favorables para mostrar su calidad, quedando prácticamente neutralizado durante su participación", manifestó.

Sin embargo, el comentario más duro llegó desde El Correo de Andalucía, medio que evaluó al ex seleccionado criollo con un cero y subrayó que "no hizo absolutamente nada. Tocó el balón una vez en 30 minutos y la perdió".