Alexis Sánchez se sinceró sobre su futuro: Tuve ofertas de Chile y Brasil

Luego de los rumores de una posible salida de Alexis Sánchez de Sevilla FC, este jueves en rueda de prensa el delantero nacional admitió que tuvo ofertas para continuar su carrera en Brasil y Chile.

Después de ser consultado por su futuro una vez finalizado su contrato, vigente hasta junio próximo, el jugador destacó el buen momento que atraviesa en la institución y manifestó su satisfacción con el club. "Tenía opciones de ir a Brasil y a Chile, pero decidí quedarme, estoy muy contento por la afición, se siente el cariño y se aprecia, por eso trato de correr todos los balones", explicó Sánchez.

Además del cariño de los hinchas, Alexis confía en su buen nivel y que será un aporte para el equipo. "Me siento mental y físicamente espectacular. Estoy feliz. Firmé un año y me quiero ir por la puerta grande. Quiero acabar bien la temporada y ya se verá el futuro. Yo estoy de paso para aportar tranquilidad y contribuir a darle confianza a los jóvenes, porque veo que tienen calidad", resaltó el chileno.

Por último, el tocopillano comentó sobre las críticas que ha recibido su entrenador Matías Almeyda y respaldó su labor."Lo está haciendo muy bien, le gustan los desafíos, es el entrenador ideal para el Sevilla y comparto su filosofía".