Alexis Sánchez se tiene fe: "Mi cuerpo es como el de un joven de 25 años"

Alexis Sánchez vivió este martes su primera conferencia de prensa oficial como flamante refuerzo de CF Montreal de la Major League Soccer (MLS), instancia donde abordó las razones que lo llevaron a cruzar el Atlántico, analizó su estado físico y trazó sus metas en el fútbol norteamericano.

El goleador histórico de La Roja fue enfático en señalar que llega a competir al máximo nivel: "Soy muy competitivo y vi que todas las figuras mundiales estaban viniendo a la MLS: Messi, Suárez, Lewandowski... Entonces dije: '¿Por qué no venir y darme una oportunidad de competir y enfrentar a grandes jugadores de nivel mundial?'", señaló el tocopillano.

En esa misma línea, el atacante de 35 años hizo gala de su trayectoria y avisó que su ambición sigue intacta: "Jugué en los mejores clubes del mundo: Manchester United, Barcelona, Arsenal, Inter. Venir a Canadá es un desafío. El Montreal es un club que confió en mí; una de las cosas por las que vine aquí es para hacer crecer al club y salir campeón".

Respecto a cómo se encuentra en el aspecto físico tras realizar trabajos en solitario, el formado en Cobreloa sorprendió con una categórica frase: "Estuve entrenando en Italia; obviamente, me faltan partidos, pero con el tiempo y con el correr de los minutos me sentiré mejor. Siempre digo que mi cuerpo es como el de un joven de 25 años; me recupero rápido y tengo la facilidad de adaptarme pronto".

Además, Alexis se refirió al impacto cultural que espera generar en una ciudad volcada a los deportes de invierno: "Me dijeron que el hockey es muy famoso aquí, así que espero que el fútbol sea lo mismo, que la gente vaya al estadio, que disfrute en familia y poder darle una alegría a los hinchas".

Consultado sobre un futuro retorno al balompié chileno, Sánchez mostró su lado más formativo: "En mi país soy muy querido por los niños, por las abuelitas, y estoy muy contento por eso. Me gustaría volver a Chile algún día para enseñarles a los niños lo que les enseñé a los compañeros que tuve en el Inter, en el Marsella y otros equipos. En Chile hay niños que quizás no tienen a alguien como yo para aprender; me gustaría traspasarles toda mi experiencia después de jugar en los mejores clubes del mundo".

El debut del chileno podría darse de manera inmediata, ya que está en la órbita del cuerpo técnico para ingresar en la citación del duelo de este miércoles frente a Columbus Crew, programado para las 19:30 horas (23:30 GMT).