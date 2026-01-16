Alexis Sánchez sufrió una contusión en la pelvis y es duda en Sevilla

Una contusión en la pelvis fue el diagnóstico que marginó a Alexis Sánchez de la práctica de este viernes en España. El delantero chileno encendió las alarmas en Sevilla tras ausentarse de la sesión matutina, quedando bajo observación del cuerpo médico del club para determinar la cuantía de la dolencia.

La institución andaluza comunicó que el atacante nacional queda "pendiente de evolución", lo que pone en duda su presencia para el próximo desafío liguero. El equipo dirigido por Matías Almeyda se prepara para abrir la segunda rueda de La Liga 2025-2026 visitando a Elche en el Estadio "Martínez Valero", en un compromiso válido por la vigésima jornada.

Mientras se espera por la recuperación del tocopillano, el plantel recibió una buena noticia con el retorno de Djibril Sow. El volante volvió a trabajar con el grupo tras realizar ejercicios específicos durante el jueves. Sin embargo, la atención principal se centra en si Alexis Sánchez logrará recuperarse a tiempo para viajar y ser opción en el esquema de Almeyda.

Además, durante la semana se reincorporó Gabriel Suazo.