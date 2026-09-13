Alexis Sánchez sumó minutos en la cuarta derrota consecutiva de CF Montreal en la MLS

CF Montreal, que contó con el ingreso del atacante nacional Alexis Sánchez en el comlemento, sumó una nueva derrota a sus registros tras caer por 1-0 en su visita a Colorado Rapids en el Dick's Sporting Goods Park por la MLS.

Necesitado de cortar una serie de tres derrotas en línea, el cuadro del tocopillano generó peligro mediante aproximaciones de Prince Owusu (10' y 23'), pero el anfitrión abrió la cuenta antes del descanso con un penal ejecutado por Paxten Aaronson (43').

Con la desventaja, el estratega Philippe Eullaffroy movió sus piezas dispuso el ingreso de Sánchez en reemplazo de Wilker Carmona (58'), pero el "Maravilla" no remató y tampoco logró generar chances de peligro.

Consumada la derrota, CF Montreal se mantuvo en el decimoquinto y último lugar de la Conferencia Este con 21 unidades y tendrá que buscar un lavado de cara en la revancha frente a Vancouver Whitecaps por el Canadian Championship este 16 de septiembre a las 20:00 horas.

Otros chilenos en la MLS

En otros compromisos de la jornada estadounidense, el defensor Benjamín Kuscevic fue titular y actuó durante 80 minutos en la derrota de Toronto FC por 3-0 frente a Orlando City, escuadra que contó con un gol de Antoine Griezmann.

Así mismo, el atacante Gonzalo Tapia jugó desde el arranque y salió sustituido a los 71' en la caída de Columbus Crew por 1-0 ante New York Red Bulls, resultado que dejó a su equipo en la antepenúltima posición de la Conferencia Este con 23 puntos.