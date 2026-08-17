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Alexis Sánchez vivió su primer entrenamiento con el plantel de CF Montreal
Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl
El chileno tuvo su primera práctica con sus nuevos compañeros.
El chileno tuvo su primera práctica con sus nuevos compañeros.
El delantero chileno Alexis Sánchez vivió este lunes su primer entrenamiento con sus flamantes compañeros de CF Montreal, tal como mostró el elenco canadiense a través de redes sociales.
El jugador nacional realizó toques de balón y también recibió una bienvenida por parte del plantel con un pasillo.
Se espera que Sánchez sume minutos este miércoles cuando su equipo se vea las caras ante Columbus Crew en duelo válido por la fecha 20 de la MLS.
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